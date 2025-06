Scott Adkins scatenato in Diablo | Prime reazioni esaltano il nuovo action thriller dopo John Wick 4

Scott Adkins, il maestro delle arti marziali, torna sul grande schermo in "Diablo" e già infiamma le reazioni. Dopo il successo di John Wick 4, il suo ritorno in questa nuova avventura promette scintille e adrenalina pura. Gli appassionati di azione sono in trepidante attesa: preparatevi a un film che potrebbe ridefinire il genere. La scena è pronta, il combattimento comincia: siete pronti a scoprire cosa ha in serbo "Diablo"?

Il carismatico interprete e artista marziale, notato da tutti dopo John Wick 4, torna con Diablo, un film d'azione che promette scintille e sta già conquistando i primi spettatori.

Cosa riportano altre fonti

