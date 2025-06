Scopri call of duty su xbox pc prima di black ops 7

Preparati a rivivere l’emozione di Call of Duty su Xbox e PC prima dell’arrivo di Black Ops 7! Con l’annuncio durante il Xbox Games Showcase 2025, la saga si rinnova, offrendo esperienze coinvolgenti e modalità innovative. Scopri come immergerti nei titoli storici e prepararti al meglio per il futuro della serie, esplorando le piattaforme più performanti e le strategie vincenti. Non perdere l’opportunità di vivere ogni battaglia come mai prima d’ora!

Con l'annuncio di Black Ops 7 avvenuto durante il Xbox Games Showcase 2025, si apre una nuova fase per la serie Call of Duty. Questo titolo, che funge da sequel diretto a Black Ops 2, riporta in scena il personaggio di David Mason e integra numerosi elementi delle precedenti versioni. La domanda più ricorrente riguarda le modalità migliori per giocare ai titoli storici della saga nel contesto attuale, considerando le piattaforme disponibili e le innovazioni recenti. le modalità ottimali per fruire dei classici di call of duty oggi. compatibilità retro e piattaforme preferite. La soluzione più efficace per accedere alle versioni passate del franchise è rappresentata dall'uso di Xbox Series XS.

Call of Duty è “come i Simpson” perché è una serie che ha “esaurito le idee”? - Call of Duty, icona dei videogiochi, è paragonata ai Simpson da Chance Glasco, ex animatore di Infinity Ward.

Il grande annuncio dell'Xbox Games Showcase è #CallofDutyBlackOps7, ecco il trailer ufficiale.

