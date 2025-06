scoperto mentre cerca di rubare un motorino 23enne arrestato in pieno centro

Un episodio che ha scosso il cuore della città: un giovane di 23 anni, sorpreso mentre tentava di rubare un motorino in pieno centro, è stato arrestato dalle forze dell’ordine nella notte. La prontezza della segnalazione di un residente ha permesso di intervenire tempestivamente, dimostrando ancora una volta come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa fare la differenza. Ecco i dettagli di questa vicenda che ha attirato l’attenzione di tutti.

Intorno alle ore 4.00 di ieri mattina, una Volante è intervenuta in via Farini, all’intersezione con via Emilia Centro, in quanto un residente era stato svegliato da forti rumori provenienti dalla strada e aveva segnalato la presenza di un uomo verosimilmente intento ad asportare un motorino lì. 🔗 Leggi su Modenatoday.it