Scontro tra Cotral e Mini a Grottaferrata | morto un 19enne

Tragedia questa mattina a Grottaferrata, dove un incidente tra un bus Cotral e una Mini ha spezzato la vita a un giovane di appena 19 anni. Un impatto devastante alle prime luci dell’alba, che ha coinvolto anche due passeggeri del pullman, ora sotto shock e sotto le cure dei sanitari. La comunità si stringe nel dolore, mentre le indagini cercano di ricostruire le dinamiche di questa drammatica collisione.

AGI - Incidente stradale mortale alle 7 di questa mattina in via Tuscolana 304 presso, nel comune di Grottaferrata, vicino a Roma. Un bus Cotral si è scontrato con una vettura Mini il cui conducente, un ragazzo di 19 anni, è stato estratto dai soccorritori dei vigili del fuoco e assicurato al personale sanitario del 118 che purtroppo ne ha accertato il decesso. Inoltre sono rimasti feriti due passeggeri che viaggiavano a bordo del pullman. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione del traffico. Nell'incidente ha perso la vita Stefano M, 19 anni, originario di Genzano, residente a Rocca Priora, che, alla guida di una Mini Cooper, ha imputato con il pullman del Cotral in direzione di marcia opposto al suo. 🔗 Leggi su Agi.it