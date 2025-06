Scontro politico La Regione rilancia | Nuova proposta

Un nuovo scontro politico scuote la regione, con la proposta di rilanciare il GP di Imola dopo l’assenza forzata del 2026. La riapertura, accolta con entusiasmo e speranza, si scontra però con le divisioni tra i partiti, che ora cercano di disegnare un futuro più stabile e duraturo. Michele de Pascale e Marco Panieri assicurano: «Non è la fine, ma l’inizio di una nuova sfida per il motorsport e l’economia locale».

Un film in buona parte già visto. Imola saluta il Gp di F1 faticosamente riabbracciato nel 2020, dopo un’attesa lunga 14 anni. Uno schiaffo che la politica aveva tentato di evitare e che ora divide i partiti. "L’esclusione dal calendario 2026 non rappresenta la parola fine – assicurano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e il sindaco Marco Panieri –. Siamo già al lavoro per presentare una proposta strutturale per il 2027 ed eventualmente a subentrare a Madrid in qualsiasi momento già dal prossimo anno. Questo non è il tempo delle polemiche, degli scaricabarili e di abbandonarsi alla rassegnazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontro politico. La Regione rilancia: "Nuova proposta"

In questa notizia si parla di: regione - proposta - scontro - politico

Via Verde, Menna contro la proposta della Regione: "No a un bazar sul mare" - Francesco Menna, presidente della Provincia di Chieti e sindaco di Vasto, si oppone fermamente alla proposta della Regione di installare punti ristoro ogni 300-400 metri lungo la Via Verde.

Nel centrodestra il dibattito sul terzo mandato per i presidenti di Regione ha riaperto fratture che la propaganda di unità di Giorgia Meloni tenta di coprire. Fratelli d’Italia ha innescato il dibattito con una mossa studiata: non una proposta definita, ma un’apertura Partecipa alla discussione

Fabriano: sul PalaGuerrieri è scontro politico tra il sindaco Ghergo e l’assessore regionale Biondi Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Scontro politico. La Regione rilancia: Nuova proposta; L'assessore Righini ha illustrato in Consiglio la proposta di legge su variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027; Scontro sul fine vita in Regione, FdI attacca la legge della maggioranza: «La morte non è una cura.

Scontro politico. La Regione rilancia: "Nuova proposta" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.

Scontro in Consiglio regionale per una battuta omofoba: «Se voi appoggiate chi fa quelle robe lì e lo prende in quel posto...». La lite - Volano stracci a Palazzo Leopardi tra il consigliere del Pd Romano Carancini e l'assessore in quota Forza Italia Stefano Aguzzi.