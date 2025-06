Scontro Musk-Trump il magnate fa un passo indietro e chiede scusa | Sono andato troppo oltre mi rammarico

Dopo una settimana di scontri infuocati, Elon Musk ha deciso di fare marcia indietro, chiedendo scusa pubblicamente per alcune delle sue recenti affermazioni contro Donald Trump. La tensione tra i due magnati, iniziata con dure critiche e accuse, sembra ora attenuarsi, lasciando spazio a un nuovo capitolo di dialogo e riflessione. Ma cosa significa questo gesto per il futuro della loro relazione e per la scena politica?

“Sono andato troppo oltre, mi rammarico per alcuni dei post pubblicati”. A poco meno di una settimana dall’inizio della “guerra fredda” tra Elon Musk e Donald Trump, il fondatore di Tesla e Space X ha fatto un passo indietro, pubblicando un post di scuse sulla sua piattaforma X. Il messaggio si riferisce alle aspre critiche rivolte nei giorni scorsi al presidente americano, a partire dall’attacco di “One Big, Beautiful Bill Act”, la nuova proposta di legge sulla spesa pubblica promossa dalla Casa Bianca volta ad eliminare gli incentivi per le auto elettriche. Il miliardario l’aveva infatti definita “un disgustoso abominio” e aveva invitato a “punire politicamente” i parlamentari repubblicani che l’avevano sostenuta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro Musk-Trump, il magnate fa un passo indietro e chiede scusa: “Sono andato troppo oltre, mi rammarico”

