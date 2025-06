Scontro frontale tra auto e bus di pendolari | Stefano Massimi muore a 19 anni feriti due passeggeri

Una tragedia scuote Grottaferrata all’alba: un incidente frontale tra auto e bus di pendolari ha strappato alla vita Stefano Massimi, un giovane di soli 19 anni, e ha ferito gravemente due passeggeri. Un impatto devastante che ci ricorda quanto sia fragile la vita sulla strada. La comunità si stringe nel dolore, mentre le indagini cercano di fare luce su quanto accaduto in quel tragico momento.

Tragedia all'alba a Grottaferrata, alle porte di Roma, dove un giovane di 19 anni, Stefano Massimi, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il ragazzo, originario di Genzano, viaggiava a bordo della sua Mini quando si è scontrato frontalmente con un bus Cotral pieno di pendolari. L'impatto, violentissimo, è avvenuto intorno alle 7 del mattino in via Tuscolana, all'altezza del civico 304, lungo un tratto rettilineo poco prima di una semicurva. L'impatto frontale e i primi soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, la Mini Cooper guidata da Stefano viaggiava in direzione Roma, mentre il pullman Cotral procedeva nella direzione opposta, verso Rocca Priora e Artena.