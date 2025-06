Scontro frontale sulla via Tuscolana | morto un ragazzo di 19 anni

Un tragico scontro frontale sulla via Tuscolana alle prime luci dell’alba ha sconvolto i Castelli Romani. Un incidente gravissimo, avvenuto mercoledì 11 giugno a Grottaferrata, ha causato la morte di un ragazzo di appena 19 anni. È un'altra dolorosa perdita sulle nostre strade che ci ricorda quanto sia fondamentale garantire maggiore sicurezza. Restate aggiornati con DayItalianews per tutte le evoluzioni di questa drammatica vicenda.

Tragico incidente alle prime luci dell'alba a Grottaferrata. Un grave incidente stradale si è verificato alle 7 del mattino di mercoledì 11 giugno lungo la via Tuscolana, nel comune di Grottaferrata, nel territorio dei Castelli Romani. Secondo le prime ricostruzioni, un violento impatto frontale ha coinvolto un autobus Cotral e una Mini Cooper, causando la morte di un giovane di 19 anni, conducente dell'auto. Inutili i soccorsi: il giovane è morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Frascati, che hanno dovuto lavorare per estrarre il corpo del ragazzo rimasto incastrato tra le lamiere.

