Scontro drammatico in galleria | quattro auto coinvolte tre gravi feriti

Un sorpasso azzardato nel cuore di una galleria si è trasformato in un drammatico incidente, coinvolgendo quattro veicoli e lasciando tre uomini in condizioni critiche. L’impatto devastante, avvenuto nella galleria Monteluco, ha scosso la tranquillità dell’Aquila, mobilitando immediatamente squadre di emergenza e soccorritori. Rimanete con noi per scoprire tutti i dettagli di questa tragica vicenda e le ultime novità sulle condizioni dei feriti.

L'Aquila - Un sorpasso pericoloso nel tunnel ha provocato un impatto devastante: tre uomini sono stati trasportati in condizioni critiche all’ospedale San?Salvatore. Un sorpasso rischioso è stato all’origine di un incidente avvenuto intorno alle 20:10 di ieri nella galleria Monteluco, lungo la Variante Sud, al km 2,200. Tre uomini hanno riportato ferite gravi, mentre quattro veicoli sono rimasti seriamente danneggiati. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale e personale medico del 118. Secondo le prime ricostruzioni, una delle auto ha invaso la corsia opposta, tamponando un veicolo che la precedeva e travolgendo un altro mezzo in arrivo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Scontro drammatico in galleria: quattro auto coinvolte, tre gravi feriti

