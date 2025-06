Scontro con un' auto sbalzato a metri di distanza | paura per un centauro

Un terribile incidente ha scosso Fuorigrotta questa mattina, dove un'auto e uno scooter sono entrati in collisione con violenza. Il centauro, scaraventato a diversi metri di distanza, ha rischiato gravi ferite e ha suscitato grande paura tra i testimoni. La sua sorte ora dipende dall’intervento tempestivo dei soccorsi e dalle cure mediche. La sicurezza stradale torna al centro dell’attenzione: è fondamentale riflettere sulle cause di simili tragedie e prevenire futuri incidenti.

Un grave incidente stradale si è verificato stamane a Fuorigrotta, tra via Lepanto e via Benedetto Cariteo. Dopo un violento scontro con un’auto, un ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto dallo scooter in sella del quale si trovava. Il giovane è stato immediatamente soccorso dai presenti e poi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Scontro con un'auto, sbalzato a metri di distanza: paura per un centauro

In questa notizia si parla di: scontro - auto - sbalzato - metri

Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco - Un incidente stradale ha scosso il quartiere Madonna di Campagna a Torino, oggi, giovedì 15 maggio 2025.

Incidente choc a Cairate: motociclista 36enne sbalzato per 10 metri, è gravissimo Dopo lo scontro con alcune auto, il centauro è finito sull’asfalto a grande distanza. È ricoverato in condizioni critiche al San Gerardo di Monza. Partecipa alla discussione

8 Il 17 maggio 2017 l’incidente fatale avvenuto sull’incrocio tra via Ca’ Raffaelli e via Tavoleto. Nicky Hayden venne sbalzato dalla sua bicicletta da un auto in transito: l’ex pilota, in piedi sui pedali, non av Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scontro con un'auto, sbalzato a metri di distanza: paura per un centauro; Scontro tra auto e moto, centauro sbalzato per metri: è grave; Preseglie, scontro auto-moto sulla Sp79: motocilista sbalzato per diversi metri, è grave.

Solbiate Olona, scontro auto-moto: muore centauro 54enne. Sotto choc la donna alla guida della macchina - 20 lungo la strada provinciale 2 che in quel tratto prende il nome di via per Fagnano Olona.

Esce di strada per evitare animale selvatico e cade in un dirupo per una ventina di metri: grave 43enne - Cernobbio (Como), l’incidente lungo la strada che sale al Monte Bisbino.