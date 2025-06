Scontro con l’avvocato di Stasi a Ore 14 | Basta! Mai successo prima

Un pomeriggio di fuoco su Rai 2: durante “Ore 14”, il confronto tra l’avvocato Alberto De Rensis e Piero Colaprico ha incendiato gli studi, con un acceso scontro sul caso Chiara Poggi. Mai prima d’ora si era assistito a una simile intensità nel dibattito mediatico, testimonianza di quanto questo caso continui a dividere e appassionare l’Italia. La discussione si è conclusa lasciando tutti senza parole, rivelando le profonde tensioni ancora irrisolte.

News Tv. Lo studio di “Ore 14”, il programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Milo Infante, è stato teatro di un acceso confronto tra l’avvocato Alberto De Rensis, legale di Alberto Stasi, e lo scrittore e giornalista Piero Colaprico. Al centro del dibattito, ancora una volta, l’ omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco tornato recentemente alla ribalta mediatica dopo lo sviluppo dell’indagine su Andrea Sempio. Tensione alle stelle, accuse reciproche e un intervento d’urgenza del conduttore: ecco cosa è accaduto. Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, chi sarà il prossimo eliminato: il nome è clamoroso Le parole di Colaprico infastidiscono l’avvocato di Stasi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Scontro con l’avvocato di Stasi a “Ore 14”: “Basta! Mai successo prima”

In questa notizia si parla di: avvocato - stasi - scontro - basta

Garlasco, caccia alla prova regina: sarà acquisito anche il Dna delle cugine Cappa e degli amici. L’avvocato di Stasi: «Riscriviamo la storia» - Nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi, la Gip di Pavia ha disposto l'acquisizione del DNA delle cugine Cappa e degli amici di Alberto Stasi.

L'uomo aveva riferito di un racconto su Stefania Cappa fattogli in ospedale 18 anni fa da due persone oggi decedute. Lo scontro con l'avvocato Tizzoni, che lo avrebbe rimbalzato dopo che aveva citato Stefania Cappa, la cugina della vittima mai indagata finor Partecipa alla discussione

La difesa di Stasi: "In un'impronta di Sempio forse una traccia biologica". L'avvocato De Rensis: "In settimana depositeremo ai pm una consulenza". #ANSA Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Delitto di Garlasco, il video del confronto in tv tra gli avvocati di Andrea Sempio e Alberto Stasi; Delitto Garlasco, sarà acquisito dna gemelle Cappa e altri amici; Omicidio Poggi, i Cappa (gemelle Paola e Stefania) sbottano: “Basta tollerare contro di noi pseudo-informazione e inciviltà”. E davvero la famiglia di Chiara ora pretende il dna quelli sulla scena del delitto? “O ci ritroveremo presto con un Ignoto 3...”.

Avvocato della famiglia Poggi: “Tanti giudici hanno già ritenuto colpevole Stasi, a quanto pare non basta” - "Già decine e decine di giudici hanno ritenuto colpevole Alberto Stasi, ma a quanto pare non basta".

Scontro di fuoco a La vita in diretta tra l'avvocato di Sempio e un altro legale - Da quando la procura di Pavia ha riaperto il caso di Garlasco per l'omicidio di Chiara Poggi, indagando Andrea Sempio, gli avvocati che difendono le parti in causa sono spesso in tv.