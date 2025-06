Scomparso dopo escursione sul Monte Nerone 71enne ritrovato sano e salvo dopo 3 giorni di ricerche

Dopo tre giorni di angoscianti ricerche, il coraggio e la determinazione del Soccorso Alpino hanno avuto successo: un uomo di 71 anni disperso sul Monte Nerone è stato ritrovato sano e salvo. La sua avventura si conclude con un lieto fine, ma resta un monito sull'importanza della prudenza in natura. Scopriamo insieme come si sono svolti i momenti cruciali di questa difficile operazione di salvataggio.

Il Soccorso Alpino e Speleologico ha trovato un 71enne nella zona di Monte Nerone e lo ha portato in ospedale: l'uomo, disperso da 3 giorni, si era perso durante un'escursione organizzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: escursione - monte - nerone - 71enne

Tra storia e sentieri in fiore: ad Alta Val Tidone un’escursione da Cesura a Madonna del Monte - Unisciti a noi per un'affascinante escursione tra storia e natura in Alta Val Tidone! Sabato 17 maggio, a partire dalle ore 10, partirà da Cesura un percorso guidato da Mirna Filippi, un'opportunità per esplorare il sentiero verso Madonna del Monte e celebrare l'inaugurazione dell'associazione "Fare Bosco".

Se ne parla anche su altri siti

Scomparso dopo escursione sul Monte Nerone, 71enne ritrovato sano e salvo dopo 3 giorni di ricerche; Disperso sul Monte Nerone: escursionista 71enne ritrovato dopo tre giorni di ricerche; Disperso in montagna nel Pesarese, trovato vivo dopo tre giorni.

Scomparso dopo escursione sul Monte Nerone, 71enne ritrovato sano e salvo dopo 3 giorni di ricerche - Il Soccorso Alpino e Speleologico ha trovato un 71enne nella zona di Monte Nerone e lo ha portato in ospedale: l'uomo, disperso da 3 giorni, si era perso ...