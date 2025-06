Scomparso da 17 giorni Luca Gerbino trovato morto | è dramma

Dopo 17 giorni di intense ricerche e speranza, il dolore si trasforma in tristezza con il ritrovamento del corpo di Luca Gerbino, escursionista novarese scomparso durante una salita in montagna. La sua storia ci ricorda quanto siano fragili i momenti di avventura e quanto sia fondamentale la sicurezza in natura. La vicenda si chiude con un dolore profondo, lasciando un vuoto in tutta la comunità .

Dopo diciassette giorni di ricerche ininterrotte, si è conclusa tragicamente la vicenda di Luca Gerbino, l'escursionista sessantenne di Cavallirio, in provincia di Novara, scomparso lo scorso 25 maggio durante una camminata in montagna. Il suo corpo è stato ritrovato mercoledì 11 giugno nella zona di Punta Rusca, al confine tra il Biellese e la Valsesia, non lontano dal Monte Bo, la vetta su cui si era diretto. Luca Gerbino era partito da solo la mattina di domenica per un'escursione. Quando il lunedì successivo non si è presentato a lavoro e non ha dato notizie, gli amici hanno lanciato l'allarme.

