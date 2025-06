Scomparsi i segnali stradali rinviata sperimentazione del senso unico

A Cava de' Tirreni, i segnali stradali scompaiono improvvisamente, mettendo a rischio sicurezza e ordine pubblico. Il sindaco Vincenzo Servalli ha annunciato il rinvio della sperimentazione del senso unico in località Pregiato, a causa di un grave inconveniente. Questa situazione rappresenta un atto di gravità assoluta, frutto di una gestione poco attenta alla sicurezza dei cittadini, che richiede interventi tempestivi e risolutivi.

