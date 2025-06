Scompare nell’Oglio Trovato morto dopo ore

Nel cuore della Bassa Bresciana, un tragico episodio scuote la comunità: un uomo di 45 anni scompare nel tranquillo ma insidioso fiume Oglio dopo aver cercato sollievo dalla calura estiva. La sua sparizione ieri pomeriggio ha coinvolto rapidamente le autorità e i testimoni, lasciando un senso di angoscia e mistero. È un richiamo a riflettere sui pericoli nascosti anche nelle acque apparentemente tranquille.

Tragedia nel fiume Oglio in un pomeriggio di gran caldo. È accaduto ieri pomeriggio, nella Bassa bresciana, in un tratto del fiume che inganna con la sua apparente calma. L’Oglio in realtà nasconde delle insidie. Ieri pomeriggio, poco dopo le 17, un uomo di 45 anni, originario dello Sri Lanka e residente a Chiari, si è tuffato nelle acque del fiume in cerca di refrigerio e non è più riemerso. L’allarme è stato dato dalle persone che erano sulla spiaggia erbosa. Prima l’hanno notato mentre nuotava poi è scomparso all’improvviso. Le cause dell’annegamento non sono ancora note. Secondo la prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Chiari, l’uomo, probabilmente è stato colto da un malore o è stato risucchiato dalla corrente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it