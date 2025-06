Scippa e fa cadere a terra un' anziana in bici

Mentre camminava in bicicletta lungo via Milano, una donna di 75 anni è stata improvvisamente scippata e scaraventata a terra da un malintenzionato. L’episodio, avvenuto lo scorso 9 giugno a Bolzano, ha suscitato grande sconcerto tra i residenti. Quando le forze dell’ordine sono arrivate, l’anziana, seppur visibilmente scossa, ha prontamente fornito ai poliziotti una testimonianza dettagliata di quanto accaduto. Mentre...

La donna, 75 anni, stava pedalando: l'uomo le ha sfilato la borsa legata al cestino facendola cadere a terra. E' stato bloccato dopo un breve inseguimento in via Gutenberg: ha precedenti per rapina, estorsione e spaccio

