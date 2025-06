Sciopero dei trasporti il 20 giugno stop di 24 ore per treni bus tram e metro

Il 20 giugno si preannuncia un venerdì da non prendere sottogamba: uno sciopero di 24 ore coinvolgerà treni, bus, tram e metro, mettendo in crisi i trasporti di tutta Italia. Sigle di base come Usb, Cub e Sgb hanno deciso di manifestare il loro dissenso, lasciando i pendolari e i viaggiatori improvvisati con molte incognite. È il momento di pianificare con attenzione e cercare alternative per non essere impreparati.

Il prossimo 20 giugno le sigle di base Usb, Cub e Sgb hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore che interesserà anche il trasporto ferroviario e pubblico. Per i pendolari e per chi, magari, voleva partire per un week end si prospetta un venerdì nero: a rischio, infatti, ci sono treni, bus. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Sciopero dei trasporti, il 20 giugno stop di 24 ore per treni, bus, tram e metro

