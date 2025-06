Sciopero allo stabilimento Stellantis Cassino Plant per condizioni lavorative insostenibili

Lo stabilimento Stellantis di Cassino si ferma: i lavoratori, esasperati dalle condizioni insopportabili causate da temperature estreme e assenza di sistemi di raffrescamento, hanno deciso di proclamare uno sciopero generale nel reparto Plastica e Montaggio. La protesta, sostenuta dalle principali sigle sindacali, mette in evidenza una crisi che rischia di compromettere la sicurezza e la dignità di chi ogni giorno dà il massimo per l’azienda. La vertenza è in atto e la speranza di un intervento rapido cresce di ora in ora.

I lavoratori dello stabilimento Stellantis Cassino Plant hanno proclamato oggi lo sciopero nel reparto Plastica nel reparto Montaggio. Alla base della protesta - spiegano le Rappresentanze Sindacali Aziendali Fim, Uilm, Fismic, e Uglm - ci sono le temperature elevate all'interno dei reparti e soprattutto la mancata attivazione del sistema di raffrescamento, "rendendo l'ambiente di lavoro insostenibile". La protesta si è estesa su tutto lo stabilimento. Le organizzazioni sindacali manterranno costante monitoraggio al fine di garantire la conformità delle condizioni lavorative agli standard di sicurezza e salute, tutelando i diritti dei lavoratori e promuovendo un ambiente di lavoro rispettoso e sicuro per tutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciopero allo stabilimento Stellantis Cassino Plant per condizioni lavorative insostenibili

