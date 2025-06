Scioglimento riserva III fascia ATA | modello di decreto di depennamento per mancata trasmissione CIAD

L'aggiornamento sulle graduatorie di terza fascia ATA porta importanti novità: il Ministero ha introdotto una nuova procedura di gestione, prevedendo anche il modello di decreto di depennamento in caso di mancata trasmissione del CIAD. Prima di assegnare incarichi di supplenza, le scuole dovranno verificare accuratamente le posizioni dei candidati, garantendo trasparenza e correttezza. L'articolo Scioglimento riserva III fascia ATA:...

Il Ministero ha pubblicato una nota in data 5 maggio 2025, nella quale viene introdotta una nuova modalità di gestione delle graduatorie di terza fascia del personale ATA, valide per il triennio 20242027. Prima della loro entrata in vigore per l’attribuzione degli incarichi di supplenza, è previsto che le istituzioni scolastiche procedano a una fase di verifica della posizione degli aspiranti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it