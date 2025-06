Scioglimento riserva GPS 2025 | solo per titolo conseguito entro il 30 giugno Siamo alle solite | alcune Università fanno in tempo altre no

L'attesa per lo scioglimento della riserva GPS 2025 continua a evidenziare le criticità del sistema italiano, con università che rispettano i termini e altre che si trascinano i tempi. La futura composizione dell'elenco aggiuntivo per la prima fascia, dedicato esclusivamente all’anno scolastico 2025/26, rischia di complicarsi ancora di più a causa delle diverse modalità di organizzazione dei percorsi abilitanti e delle date di conseguimento del titolo.

Anche per l'elenco aggiuntivo alle GPS prima fascia, che sarà costituito esclusivamente per l'anno scolastico 202526, si determinerà un problema che aveva già caratterizzato l'aggiornamento delle GPS nel 2024: la diversa organizzazione dei percorsi abilitanti, con data differente di conseguimento del titolo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Elenchi aggiuntivi GPS 2025: scioglimento riserva riguarda solo titoli conseguiti in Italia entro il 30 giugno, non il titolo estero. CHIARIMENTI - Per l'anno scolastico 2025/26, gli elenchi aggiuntivi GPS saranno disponibili dal 16 giugno al 3 luglio.

Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia: dal 16 giugno al 3 luglio si potrà sciogliere la riserva per titolo conseguito entro il 30 giugno Partecipa alla discussione

Pianeta Scuola -Corsi Indire/Università - Sostegno con titolo estero secondo i DM 77/2025 - Intervista in diretta dell'avvocato Maurizio Danza che... Partecipa alla discussione

