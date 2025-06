Sciagura sui binari un morto a Forlimpopoli Ritardi e cancellazioni lungo la linea Bologna-Rimini

Una tragedia scuote la linea Bologna-Rimini: un uomo è stato investito da un treno a Forlimpopoli, causando ritardi e cancellazioni sui treni. La scena drammatica ha messo in allarme pendolari e cittadini, mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire l’accaduto. Un episodio che ricorda quanto sia fragile la nostra quotidianità e l’importanza di garantire la sicurezza sui binari. Restate sintonizzati per aggiornamenti e approfondimenti.

Sciagura sui binari. Una persona è morta nella tarda mattinata di mercoledì investita da un treno. Il fatto è avvenuto lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini nei pressi della stazione di Forlimpopoli. Sul posto le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Le indagini sono affidati agli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Sciagura sui binari, un morto a Forlimpopoli. Ritardi e cancellazioni lungo la linea Bologna-Rimini

Approfondimenti da altre fonti

Sciagura sui binari, un morto a Forlimpopoli. Ritardi e cancellazioni lungo la linea Bologna-Rimini; Un'altra tragedia lungo i binari: ritardi per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali; Il cadavere ritrovato sui binari è di un uomo: in corso l'identificazione della vittima.

Cammina sui binari, 59enne travolta dal treno - Camminava lungo i binari del treno vicino alla stazione di Forlimpopoli la donna tedesca di 59 anni che ieri nel tardo pomeriggio è stata travolta dall ...