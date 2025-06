Schlein ormai ha saltato lo squalo e non potrà più tornare indietro

Schlein ormai ha saltato lo squalo e non potrà più tornare indietro. Dopo giorni di sofismi, negazioni e retorica, ci troviamo di fronte a un punto di svolta politico e culturale. È il momento di riflettere sulla reale posta in gioco, oltre le frasi fatte e i clichè, per capire quale futuro vogliamo costruire insieme. La domanda è: siamo pronti ad agire invece di lasciare che il destino sia scritto dai pochi?

Lunedì era il giorno dei sofismi e dei calcoli cervellotici. Ieri, dopo la fase della negazione, è arrivata la fase del rancore. E della retorica, naturalmente. Prima di morire annegati in un mare di frasi fatte sul valore fondamentale del voto, che lo dice pure la Costituzione che è un dovere civico, e l’empietà dell’astensione, con immancabile dichiarazione gramsciana di odio sempiterno contro gli indifferenti – peggio dell’arroganza dei vincitori, in politica, c’è solo l’arroganza degli sconfitti – suggerirei a tutti, come antidoto, di leggere le seguenti tre righe dell’ articolo di Guia Soncini sul suo «rapporto abbastanza lasco con le elezioni», a causa del quale, dice, «neppure mi ricordo a quali ho votato e a quali no, l’unica cosa di cui sono certa è di aver scritto sulla scheda del Senato “Lucio Dalla vive” quando era candidato Cerno». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Schlein ormai ha «saltato lo squalo» e non potrà più tornare indietro

