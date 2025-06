Schlein | italiani non riescono a curarsi Meloni continua a mentire

In un momento in cui le liste d’attesa per le cure sanitarie si allungano, le parole di Giorgia Meloni sembrano distanti dalla realtà dei cittadini italiani. Elly Schlein, leader del PD, denuncia con fermezza le bugie del governo e le conseguenze di un progetto di privatizzazione che mette a rischio la salute pubblica. È ora di risvegliare l’Italia e pretendere azioni concrete, perché la salute non può essere un optional.

Roma, 11 giu. (askanews) – “Quando ha finito di farsi i selfie a Palazzo Chigi Giorgia Meloni faccia davvero qualcosa per le liste d’attesa infinite per curarsi. Il Paese reale soffre e paga il conto delle sue bugie e del progetto di privatizzazione della sanità pubblica che sta portando avanti questo governo”. Lo afferma in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein. “Lo conferma oggi – osserva – la Fondazione Gimbe che, per l’ennesima volta, lancia un grido d’allarme per il nostro sistema sanitario. I numeri sono chiari: dimostrano che il decreto liste d’attesa del governo Meloni, varato a poche ore dalle elezioni europee del 2024, è rimasto al palo, con gravi ritardi e senza nemmeno tutti i decreti attuativi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Botta e risposta tra Schlein e Meloni durante il premier time. La leader Pd: «Curarsi è diventato un lusso, siamo la Repubblica delle liste di attesa» - Durante il premier time, il confronto tra Elly Schlein e Giorgia Meloni ha acceso il dibattito sulla sanità.

In Italia, le persone hanno tra i salari più bassi d'Europa, le bollette più care d'Europa ed infinite lista d'attesa per curarsi. Su queste questioni, #Meloni non ha saputo rispondere ed ha peggiorato le cose, bloccando il salario minimo e tagliando la sanità pubbli Partecipa alla discussione

Cioè la #Meloni vince perché ha affossato un referendum per ripristinare i diritti ai lavoratori? Direi che in Italia qualcuno deve farsi curare. Partecipa alla discussione

