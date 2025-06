Schianto tra auto e scooter in via della Montagnola | 70enne a terra Sul posto polizia e ambulanza

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in via della Montagnola ad Ancona, coinvolgendo un'auto e uno scooter. Sul posto sono intervenuti polizia e ambulanza, mentre il 70enne coinvolto è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l'episodio ha scosso la comunità locale, evidenziando l'importanza di prestare massima attenzione sulla strada.

ANCONA - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via della Montagnola, all'altezza dell'incrocio con via Manzoni nei pressi dell'Inrca. Per cause in fase di accertamento un'auto si è schiantata contro uno scooter. Ad avere la peggio un uomo di 70 anni che si trovava a bordo del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Schianto tra auto e scooter in via della Montagnola: 70enne a terra. Sul posto polizia e ambulanza

