Schianto tra auto e moto a Felegara | motociclista ferito in ospedale

Un episodio drammatico scuote Felegara: nella serata di martedì 10 giugno, un grave incidente tra auto e moto ha lasciato un motociclista ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma la scena è stata impressionante. La comunità si stringe attorno alla vittima, sperando in una pronta ripresa, mentre le indagini continuano per chiarire i dettagli di questo sfortunato sinistro.

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di martedì 10 giugno a Felegara. Erano da poco passate le 22.30 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate. Il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto ed ha riportato traumi in diverse parti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Schianto tra auto e moto a Felegara: motociclista ferito in ospedale

