Schianto ai Parioli in minicar quattro giovani feriti gravi | auto si ribalta ipotesi alta velocità

Un incidente scioccante ai Parioli scuote la città: quattro giovani finiti in ospedale dopo un violento schianto in minicar. La vettura, progettata per due, aveva altri passeggeri nel bagagliaio, sollevando dubbi sulla velocità e sulla sicurezza. L’incidente, avvenuto durante i festeggiamenti di fine anno, solleva interrogativi sulla prudenza e sulla legalità alla guida. Cosa si nasconde dietro questa tragica notte? Continua a leggere.

Incidente ai Parioli: perde controllo della minicar e si ribalta, gravi quattro ragazzi - Un drammatico incidente ai Parioli ha scosso la notte romana: una minicar, con quattro giovani a bordo, perde il controllo e si ribalta su un marciapiede, lasciando tutti gravemente feriti.

