Scendono dal bus per tornare a casa e vengono investiti da un'auto | feriti 3 minori a Taranto uno illeso

Una tragica svolta si è verificata a Taranto, dove tre giovani sono rimasti feriti gravemente dopo essere stati investiti subito dopo aver sceso dall'autobus. La scena, che avrebbe potuto concludersi in tragedia, ha visto anche un quarto ragazzino illeso. La comunità resta sgomenta di fronte a questa drammatica vicenda, sottolineando l'importanza della sicurezza stradale e della vigilanza negli spazi pubblici. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Tre ragazzini sono stati travolti da un'automobile a Taranto dopo essere scesi dall'autobus. In due sono stati ricoverati in codice arancione subito dopo il sinistro. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Un altro ragazzino, il quarto della comitiva, è rimasto illeso.