Scendi c’è il cinema“. Riparte venerdì.

Via, venerdì, all’attesa rassegna estiva “Scendi, c’è il cinema!”, il ciclo di proiezioni gratuite nei cortili popolari dei quartieri Giambellino e Lorenteggio. Un’iniziativa gratuita, popolare, partecipata, che porta il grande schermo sotto le stelle. Appuntamento inaugurale con la proiezione di “C’è ancora domani”, il film campione d’incassi di Paola Cortellesi, al Laboratorio di Quartiere Giambellino Lorenteggio in via Odazio 7. La serata si aprirà alle 20.30 con un quiz musicale dal vivo, ideato per coinvolgere il pubblico attraverso le colonne sonore del cinema. “I Musici di Euterpe” guideranno il pubblico in un percorso sonoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it