SCELTO IL SOSTITUTO DI STEFANO DE MARTINO | da settembre conduce lui | Accordo trovato con la RAI

Dopo un lungo e appassionato affetto, Stefano De Martino lascia il suo ruolo di conduttore, segnando una svolta importante per il panorama televisivo italiano. La Rai ha trovato il suo sostituto, pronto a raccogliere l’eredità di uno dei volti più amati dal pubblico. Tra emozioni e strategie, si apre un nuovo capitolo che promette di catturare l’attenzione degli spettatori e riscrivere le dinamiche del prime time.

Arriva l'addio alla conduzione del programma tra emozione e strategia, Stefano De Martino lascia. e il pubblico si dispera. Stefano De Martino sta attraversando un momento d'oro grazie al successo di Affari Tuoi, programma dell'access prime time di Rai 1 che, sotto la sua guida, ha registrato ascolti record. Il pubblico lo ha premiato con affetto e costanza, apprezzando la sua ironia misurata, la naturalezza davanti alle telecamere e la capacitĂ di creare empatia. La Rai, proprio per questo, pare intenzionata ad affidargli nuovi programmi in prima serata, puntando su di lui come volto centrale della rete ammiraglia.

