Scatta il coprifuoco a Los Angeles arresti di massa Trump | Sono animali Schierata la Guardia nazionale in Texas

La scena a Los Angeles si infiamma con il coprifuoco e arresti di massa, mentre le proteste per le operazioni di Trump sui migranti illegali continuano a scuotere la città. La tensione aumenta: gli scontri si intensificano e la Guardia Nazionale si schiera in Texas, lasciando presagire una notte di conflitto e decisioni forti. Una sfida tra diritto e protesta che potrebbe cambiare il volto delle manifestazioni americane.

Prima notte di coprifuoco a Los Angeles per isolare vandali e violenti nelle proteste per i raid sommari dell'amministrazione Trump contro i migranti illegali. Martedì i manifestanti sono tornati in piazza ma dalle 20 locali sono rimasti solo i più facinorosi. La polizia è intervenuta in modo deciso con "arresti di massa": decine di persone che hanno fatto salire a oltre 500 il totale dei fermati.