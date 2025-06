Scarpata in faccia e rosso per Enzo | la reazione dell' avversario è assurda

Un episodio che ha scatenato scalpore al Monumental: Enzo Fernandez, in un contrasto acceso, ha causato una reazione incredibile dell'avversario, culminata con uno schiaffo in faccia e un volto rosso di rabbia. La partita tra Argentina e Colombia si è conclusa 1-1, ma il momento clou è stato senza dubbio questa scena, che ha fatto discutere tifosi e addetti ai lavori. Un episodio che non si dimentica facilmente e che mette in evidenza l'intensità delle qualificazioni mondiali.

√ą finita 1-1 la sfida valida per le qualificazioni mondiali tra Argentina e Colombia giocata al Monumental di Buenos Aires e decisa dalle reti di Luis Diaz e Thiago Almada. L'Albiceleste √® riuscita a pareggiare a dieci minuti dalla fine, nonostante l'inferiorit√† numerica causata dall'espulsione di Enzo Fernandez. Il centrocampista del Chelsea √® entrato in maniera scomposta, colpendo al volto¬†Kevin Casta√Īo, caduto a terra in un modo alquanto tragicomico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Scarpata in faccia e rosso per Enzo: la reazione dell'avversario √® assurda

