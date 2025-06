Scarlett Johansson | Lavorando con i cast grandiosi di Marvel a volte ti senti intrappolato

Scarlett Johansson, protagonista indiscussa del Marvel Cinematic Universe per oltre un decennio, ha condiviso un lato meno conosciuto del suo percorso. L'attrice ha confessato le sfide emotive e creative di lavorare con un cast grandioso, spesso sentendosi intrappolata nella ripetizione del ruolo di Black Widow. In una recente intervista, ha rivelato come questa esperienza abbia plasmato la sua carriera e il suo rapporto con il personaggio, offrendo uno sguardo autentico sulle luci e ombre del mondo Marvel.

La star dell'MCU ha confessato la sensazione che prova, in alcuni casi, quando si trova a lavorare in un franchise così mastodontico. In una recente intervista rilasciata a Interview Magazine, Scarlett Johansson ha raccontato le difficoltĂ incontrate nell'interpretare lo stesso personaggio per diverso tempo. L'attrice, per undici anni, ha impersonato Natasha RomanoffBlack Widow nel Marvel Cinematic Universe, e ha parlato di ciò che ha provato in una conversazione con il collega David Harbour. Le difficoltĂ di Scarlett Johansson nel Marvel Cinematic Universe "Alcuni dei film che ho fatto per la Marvel coinvolgevano di piĂą il mio personaggio rispetto ad altri, come in Captain America: The Winter Soldier con Chris Evans, eravamo davvero dinamici.