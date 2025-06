Scarlett Johansson con un bob riccio | la trasformazione per il nuovo film

Scarlett Johansson sorprende tutti con un nuovo look da urlo: un bob riccio in stile Marilyn Monroe, perfetto per il suo prossimo film. Dopo aver sfoggiato tagli audaci e colorazioni sorprendenti, l’attrice si reinventa ancora una volta, dimostrando che la trasformazione è la sua arma segreta. Questa metamorfosi non è solo un cambio di stile, ma un potente segnale della sua versatilità artistica e del suo impegno nel ruolo. La sua nuova chioma promette di catturare l’attenzione di tutti: scopriamo insieme i dettagli.

L’abbiamo vista con un caschetto rosso, con un pixie cut biondo platino e con una lunga chioma castana. L’ultimo “colpo di testa” di Scarlett Johansson, però, è inedito: l’attrice quarantenne si è mostrata con nuovi capelli, nello specifico un bob pieno di boccoli stile Marilyn Monroe. I nuovi capelli di Scarlett Johansson: un bob stile Marilyn. La pettinatura è in realtĂ necessaria per ragioni di copione (come il bob di Anya Taylor Joy ). Johansson sta infatti girando il suo nuovo film, Paper Tiger, un thriller diretto da James Gray, e il suo personaggio ha un look Anni 70: nelle foto scattate sul set a New York, l’attrice ha sfoggiato la chioma biondo miele con radici color sabbia, acconciata in riccioli corti e morbidi su tutta la testa. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Scarlett Johansson con un bob riccio: la trasformazione per il nuovo film

