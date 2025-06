Scanzi dice no a Berlusconi ma il vero ostacolo è Toffanin | cosa succede a Mediaset

Ma ora, sorprendentemente, Scanzi dice no. Cosa si nasconde dietro questa scelta? E soprattutto, quali sono le conseguenze per Mediaset e il panorama televisivo italiano? Un vero e proprio colpo di scena che potrebbe cambiare le carte in tavola. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

News TV. Era tutto pronto per il grande colpo di scena di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi aveva messo gli occhi su Andrea Scanzi, voce tagliente e inconfondibile del Fatto Quotidiano, per portarlo a condurre un talk show di prima serata su Rete 4. Il piano era chiaro: raddoppiare la proposta "progressista" dopo l'arrivo di Bianca Berlinguer, ed espandere il pubblico verso territori fino a ieri poco esplorati. Un'operazione ambiziosa, quasi simbolica, che avrebbe mescolato le carte nel panorama televisivo italiano. Ma, a sorpresa, Scanzi ha detto no. O almeno no così com'è.

Berlusconi vuole Andrea Scanzi che dice no al talk show e rilancia con un format di interviste Ma l'ostacolo si chiama Silvia Toffanin. Cosa sta accadendo a Mediaset

