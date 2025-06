Scandone Avellino travolgente in gara 2 | Piazza Armerina cede il passo

La sfida a gara 3, lasciando aperto il discorso per un epilogo al cardiopalma. La squadra di coach Romano ha dimostrato uno spirito combattivo e una prestazione da vera squadra di vertice, regalando ai tifosi un match indimenticabile e riaccendendo le speranze di promozione. Ora l’attenzione si sposta verso la prossima sfida, con il sogno di conquistare la tanto desiderata Serie B che si fa sempre più vicino.

Una Scandone Avellino in formato extra lusso conquista gara 2 della finale playoff per l'accesso alla Serie B nazionale, davanti a un PalaDelMauro gremito ed entusiasta. I biancoverdi si impongono con un netto 73-46 su Piazza Armerina, riportando in perfetto equilibrio la serie e rimandando ogni.

