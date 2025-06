Scandicci Estate 2025 fino al 21 settembre oltre 130 eventi tra teatro musica cinema danza arte e incontri

Scandicci Estate 2025 torna con un'edizione straordinaria ricca di energia e creatività, offrendo oltre 130 eventi tra teatro, musica, cinema, danza, arte e incontri. Dal cuore delle piazze alle suggestive ville, l'estate si anima con performance coinvolgenti e momenti di cultura condivisa fino al 21 settembre. Un'occasione imperdibile per vivere la città in modo nuovo e sorprendente, coinvolgendo tutta la comunità in un crescendo di emozioni e scoperta.

Al via la nuova edizione di Open City Scandicci Estate 2025: “Tuttifrutti” propone quest'anno 130 eventi tra teatro, musica, cinema, danza, performance, arte e incontri che fino al 21 settembre animeranno piazze, giardini, circoli, ville, aie. 26 le associazioni coinvolte. Tra le iniziative in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Scandicci Estate 2025, fino al 21 settembre oltre 130 eventi tra teatro, musica, cinema, danza, arte e incontri

