Sbloccato il contenzioso da 10 anni Il Comune si ’compra’ la scuola

Un accordo fondamentale che partirà da subito, segnando una svolta decisiva per il futuro dei studenti e della comunità di Vigarano Mainarda. Dopo un lungo e tortuoso contenzioso di dieci anni, il Comune si appresta a riappropriarsi della scuola primaria, assicurando finalmente stabilità e lavori sicuri. È un traguardo importante che apre nuove prospettive di crescita e sviluppo per tutto il paese.

C’è una svolta sul polo scolastico di Vigarano Mainarda. Dopo un contenzioso con la ditta costruttrice lungo almeno dieci anni, con lavori mai completati e problemi continui, ieri pomeriggio il Consiglio comunale ha approvato la proposta transattiva per l’estinzione anticipata del contratto tra il Comune e la società proprietaria dell’edificio scolastico della primaria. Il comune si compra la scuola. Un accordo fondamentale che partirà dall’accesso ad un mutuo con la Cassa depositi prestiti. "Ogni anno il comune pagherà 140 mila euro all’anno per 20 anni – ha spiegato l’assessore al bilancio Ennio Bizzarri – e prevede inoltre anche 40 mila euro all’anno per le manutenzioni che potrà fare direttamente, per un totale di 180 mila euro all’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sbloccato il contenzioso da 10 anni. Il Comune si ’compra’ la scuola

In questa notizia si parla di: comune - anni - contenzioso - compra

