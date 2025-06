Sbagliato tenere fuori i vari Terrenzi e Pignotti

Franco Belletti, coordinatore della coalizione di Rossano Orsili, non fa sconti nella sua analisi post-voto, evidenziando come le scelte strategiche dei terrenzi e Pignotti abbiano inciso sul risultato. “L’esito del ballottaggio era prevedibile,” dichiara, sottolineando che il progetto politico non è stato compreso appieno e avrebbe dovuto essere adattato in corsa. La partita per le regionali si gioca anche su queste dinamiche cruciali.

Non ci va tenero, il coordinatore della coalizione di Rossano Orsili, Franco Belletti nella disamina del voto, già proiettato verso le regionali. "L’esito del ballottaggio me l’aspettavo. Non c’era dubbio che, anche recuperando, avremmo perso" esordisce. "Non è stato capito il progetto che andava modificato in corso d’opera. Si è parlato di un progetto nuovo, di liste civiche ma già al primo turno era evidente che non era passato il concetto. Andavano messe in campo quelle persone che tanti ritenevano fossero parte del progetto, anche se non ci avevano messo la faccia perché considerate ‘il vecchio’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sbagliato tenere fuori i vari Terrenzi e Pignotti"

