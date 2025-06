Sartoria sociale nel bene confiscato

Stiamo ricucendo una ferita profonda nel tessuto sociale, trasformando un bene confiscato in un simbolo di rinascita e speranza. A Costa Masnaga, Aracne non è solo una sartoria sociale, ma un luogo dove arte, legalità e solidarietà si intrecciano per restituire dignità e futuro a chi ne ha più bisogno. Qui, il filo spezzato della criminalità viene riannodato con fili di speranza e rinascita.

Una sartoria sociale. Per confezionare tessuti, ma anche per ricucire il filo spezzato della legalità . A Costa Masnaga, un bene confiscato ad esponenti della criminalità organizzata è diventato sede di una sartoria sociale. Si chiama Aracne, un laboratorio per intessere tele di relazioni. A gestire Aracne sono gli operatori della coop Paso di Paderno d'Adda sotto la guida dell'artista e tutor Francesca De Capitani. "Stiamo ricucendo una ferita con il filo della legalità ", sono le parole di Sabina Panzeri, sindaco di Costa. Accanto a lei, al momento del taglio del nastro inaugurale, il presidente della cooperativa Paso, Raffaele Pirovano, con il prefetto di Lecco Sergio Pomponio, il questore Stefania Marrazzo, i consiglieri regionali Gian Mario Fragomeli e Giacomo Zamperini, il parroco don Adriano Colombini e Gabriele Marinoni.

