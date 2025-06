Sarri spinge per il ritorno di Cataldi alla Lazio | la situazione

Lazio si prepara a rinforzare il centrocampo con un ritorno che fa sognare i tifosi: Danilo Cataldi, dopo l’esperienza in prestito alla Fiorentina, potrebbe tornare nella Capitale grazie all’insistenza di Maurizio Sarri. Il tecnico ha sempre stimato il regista romano, e il suo rientro rappresenta un tassello importante per la prossima stagione. La squadra biancoceleste si muove con decisione nel calciomercato 2025/2026, puntando a una rosa competitiva e vincente.

Il primo rinforzo di Maurizio Sarri per la prossima stagione può essere Danilo Cataldi. Il centrocampista infatti va verso il ritorno nella Capitale dopo l'anno in prestito alla Fiorentina. Un arrivo gradito del tecnico che ha sempre apprezzato il regista romano.

Allenatore Lazio: Lotito lavora al ritorno di Maurizio Sarri - Maurizio Sarri torna prepotentemente in corsa per il ruolo di allenatore della Lazio, con il presidente Lotito che lavora per un suo possibile ritorno.

Sarri spinge per il ritorno di Cataldi alla Lazio: la situazione; Repubblica: Cataldi, turbato dalle dimissioni di Palladino, potrebbe decidere di tornare alla Lazio da Sarri; Cataldi, Sarri ha chiesto il suo ritorno alla Lazio ma si aspetta la Fiorentina.

IO TORNO ALLA LAZIO CON SARRI, lui mi vuole a tutti i costi | Voglio chiudere la carriera con la maglia biancoceleste Come scrive ternananews.it: Calciomercato Lazio, mister Sarri ha le idee molto chiare per l'estate: vuole il ritorno del centrocampista a tutti i costi ...