Saronno l’enigma del delitto di Romolo Baldi | manca il movente e non c’era un piano

Un caso avvolto nel mistero a Saronno: Elena Paganini, 41 anni, nuora di Romolo Baldi, è accusata di aver commesso un omicidio volontario. Tuttavia, l’assenza di un movente chiaro e di un piano premeditato rende questa vicenda ancora più enigmatica. Mentre gli inquirenti cercano di fare luce sulle vere motivazioni, il delitto resta un inquietante enigma che scuote la comunità. La verità potrebbe risiedere in dettagli ancora da scoprire.

Saronno (Varese) – È accusata di omicidio volontario aggravato Elena Pagan i, 41 anni, nuora di Romolo Baldo, l’86enne trovato senza vita nella sua abitazione in via Papa Pio XI nella tarda mattinata di lunedì. La donna è stata fermata dai carabinieri della Compagnia di Saronno, che l’hanno trovata seduta sul divano, con ancora in mano il coltello con cui sarebbe stato compiuto il delitto. Il dramma si è consumato nella villetta a schiera di Cassina Ferrara dove Baldo viveva con il figlio e la compagna. Romolo Baldo, vedovo e padre di due figli, era un pensionato dopo essere stato operaio alla Snia Viscosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it