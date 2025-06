Sarah Jessica Parker non ama fare i selfie con i fan | Preferisco fare due chiacchiere

Sarah Jessica Parker, icona di Sex and the City, si confessa in un modo inaspettato: non ama fare selfie con i fan. Preferisce invece dedicarsi a una conversazione autentica, trovando pi√Ļ gratificante condividere parole anzich√© immagini. Durante la sua ospitata all'Howard Stern Show, ha rivelato un aneddoto recente che mette in luce il suo desiderio di connessione reale. La star ha spiegato perch√©, per lei, un semplice scatto fotografico non pu√≤ sostituire un vero momento di dialogo.

La star di Sex and the City ha spiegato di non essere molto propensa alle foto perch√© preferisce avere una conversazione con le persone. Sarah Jessica Parker √® stata ospite dell'Howard Stern Show e ha raccontato il suo rapporto con i selfie richiesti dai fan, argomentando il motivo per il quale preferisce un altro tipo di interazione. Per l'occasione, Parker ha svelato un aneddoto di pochi giorni prima, quando una fan si √® avvicinata per chiederle una foto senza nemmeno salutarla e presentarsi. Sarah Jessica Parker e la richiesta specifica alla fan Mentre si trovava all'aeroporto, Sarah Jessica Parker √® stata avvicinata da una fan che le ha chiesto una foto:"Una donna si √® avvicinata e non mi ha nemmeno salutata, ha detto solo: . 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Sarah Jessica Parker non ama fare i selfie con i fan: "Preferisco fare due chiacchiere"

