Il calcio italiano è in fermento: nel cuore di questa rivoluzione, il Napoli si prepara a conquistare il mercato con un colpo da maestro. Dopo l'acquisto di Marianucci, i riflettori sono puntati su un talento juventino che ha già dato l’ok: sarà lo scippo del secolo? Con Conte sempre più entusiasta, il club azzurro mira a rinforzare centrocampo e difesa, scrivendo un nuovo capitolo di ambizione e successo.

Sarà lo scippo del secolo: ADL si prende il gioiellino della Juve Il ragazzo ha già dato l'ok"> Il Napoli cerca di piazzare il colpo per il centrocampo, il talento cresciuto alla Juventus piace molto a Conte. Il Napoli sta attuando un'intensa opera di rafforzamento della difesa, con l'arrivo già ufficializzato di Luca Marianucci dall'Empoli. Parallelamente, il club azzurro monitora con attenzione i profili di Sam Beukema del Bologna e Giorgio Scalvini dell'Atalanta, considerati potenziali rinforzi di alto livello per la retroguardia. Contemporaneamente agli acquisti, il Napoli ha perfezionato alcune operazioni in uscita: si registrano le cessioni definitive di Natan al Betis.