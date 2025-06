sanzioni ue su price cap petrolio la replica della russia

L’Europa si prepara a stringere ulteriormente le maglie delle sanzioni contro la Russia, con un nuovo pacchetto che punta a limitare le entrate di Mosca attraverso il petrolio e i gasdotti strategici. La proposta di abbassare il price cap del petrolio da 60 a 45 dollari ha scatenato la replica dura di Mosca, determinata a difendere i propri interessi economici e geopolitici. Ma quali saranno le ripercussioni di questa escalation?

L’Unione europea ha annunciato il contenuto del 18° pacchetto di sanzioni contro Mosca, che dovrà ora essere approvato dagli Stati Membri. A finire nel mirino i gasdotti Nordstream 1 e 2 con lo stop alle transazioni ma anche il petrolio russo per il quale viene proposto l’abbassamento del price cap da 60 dollari – livello stabilito dal G7 nel 2022 – a 45 dollari, prezzo inferiore a quello di mercato per privare il Cremlino di entrate aggiuntive per finanziare il conflitto. Europe is putting Nord Stream 1 & 2 behind for good. We also propose to lower the oil price cap from 60 to 45 $ per barrel. 🔗 Leggi su Lapresse.it