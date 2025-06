Santos Clevertech conquista l'argento regionale nel campionato Open Csi Senior.

Il Santos Clevertech dimostra ancora una volta il suo spirito combattivo, conquistando la medaglia d’argento nel campionato regionale Open CSI Senior. Dopo aver dominato la scena provinciale, i reggiani si sono confrontati con una sfida difficile contro gli Eagles Basket di Bologna, terminata con un risultato di 66-55. Questo risultato, seppur non il traguardo più ambito, conferma la crescita e il talento di una squadra che non si arrende mai.

Dopo la conquista del titolo provinciale, il Santos Clevertech si mette al collo la medaglia d'argento regionale del campionato Open Csi Senior. Si è fermata contro gli Eagles Basket di Bologna il sogno del quarto titolo regionale per i reggiani, che al palasport di Trebbo di Reno cedono per 66-55. Inizio in salita per il Santos che, complice una difesa pressing e una pioggia di triple subite, arriva all'intervallo sotto di 18 lunghezze (36-18). Nella ripresa sale in cattedra il solito Simone Cervi (autore di 27 punti) che nonostante una marcatura asfissiante attuata dal giovane Poluzzi, riporta i suoi al -4 (54-50) a 4 minuti dalla sirena.