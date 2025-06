Santo Stefano del Sole il coraggio in divisa | giovane carabiniere salva una 22enne a Milano

Santo Stefano del Sole si riempie di orgoglio per il giovane carabiniere Lorenzo Di Prete, che, in servizio a Milano, ha dimostrato un coraggio straordinario salvando una ragazza di 22 anni. Un gesto che incarna il vero spirito di dedizione e altruismo delle forze dell’ordine. Il suo esempio ci ricorda quanto il valore e la prontezza possano fare la differenza, ispirandoci a credere in un’Italia più sicura e solidale.

Santo Stefano del Sole – Il sindaco e l'amministrazione comunale hanno rivolto un messaggio di congratulazioni al carabiniere Lorenzo Di Prete, originario del paese, protagonista di un intervento provvidenziale a Milano. In servizio presso il nucleo radiomobile del capoluogo lombardo, il militare.

Santo Stefano del Sole – Il sindaco e l' amministrazione comunale si complimentano col carabiniere Lorenzo Di Prete che insieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Milano è riuscito ad afferrare per ...

