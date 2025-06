Sant' Antonio messaggio congiunto di vescovo e fra Ramina | Sentiamoci pellegrini nella speranza

Cari fratelli e sorelle, l’anno giubilare ci invita a vivere un cammino di fede e speranza, come pellegrini guidati dalla luce di Cristo. In questa speciale occasione, il vescovo e fra Ramina ci chiamano a sentirci uniti nella ricerca spirituale e nel condividere l’amore di Dio. Sentiamoci pellegrini nella speranza, pronti a scoprire nuove vie di grazia e a rafforzare la nostra fede in ogni passo che compiamo insieme.

«Cari fratelli e sorelle, l'anno giubilare che stiamo attraversando ci invita a sentirci in cammino come pellegrini nella speranza: peregrinantes in spem. Vogliamo afferrare con la nostra attenzione e con la nostra fede l'invito alla speranza e farne tesoro anche in occasione della Solennità di.

Giugno Antoniano 2025 - iniziative, eventi e celebrazioni Nell'anno giubilare, il tema della diciannovesima edizione del Giugno Antoniano è "Pellegrini di speranza con Sant'Antonio". Il programma prevede celebrazioni religiose, momenti spirituali, eventi cultu Vai su Facebook

Antonio pellegrino nella speranza, seminatore di vita e di fiducia; Con Sant’Antonio pellegrini di Speranza; “Sant’Antonio è luce di speranza, pienamente affidato a Dio, pienamente servo degli uomini, intercessore affidabile, amico sicuro”.

Sant'Antonio, messaggio congiunto di vescovo e fra Ramina: «Sentiamoci pellegrini nella speranza»
Affermano Claudio Cipolla e il rettore della Pontificia Basilica di Sant'Antonio: «Se desideriamo ispirarci a sant'Antonio va sottolineata la sua prospettiva di fede»