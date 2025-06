Sant’Antonio da Padova celebrazioni musicali nella chiesa di San Nicolò

Nel cuore di Padova, la celebrazione di Sant’Antonio si trasforma in un’incantevole esperienza musicale. La parrocchia di San Nicolò, in collaborazione con la Cappella Musicale San Francesco da Paola di Reggio Emilia, riporta alla luce un tesoro nascosto: i manoscritti dei conventi francescani emiliani. Un concerto unico, ‘Laudato sie’, promette di incantare il pubblico con melodie antiche e spirituali, offrendo un viaggio nel tempo e nella fede. L’appuntamento è domenica alle 18.30, nel...

Nell’ambito delle celebrazioni per Sant’Antonio da Padova, la parrocchia di San Nicolò in collaborazione con la Cappella Musicale San Francesco da Paola di Reggio Emilia, organizzano un evento straordinario che riporterà alla luce un tesoro musicale rimasto per secoli nel silenzio: il concerto ‘ Laudato sie - Musiche dai manoscritti del fondo di San Nicolò e di altri conventi francescani emiliani’. L’appuntamento è domenica, alle 18.30, nel Tempio Monumentale di San Nicolò. Il concerto è sostenuto da Rotary e da donazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sant’Antonio da Padova, celebrazioni musicali nella chiesa di San Nicolò

In questa notizia si parla di: nicolò - sant - antonio - padova

Venerdì 13 giugno, ricorre la memoria liturgica di Sant’Antonio di Padova. Oggi, martedì 10 giugno, iniziano le celebrazioni presso la parrocchia di San Nicolò a Carpi. A Sant’Antonio in Mercadello, venerdì 13 giugno, alle 20.30, Messa solenne presiedut Partecipa alla discussione

ARCIPRETURA DEI SANTI NICOLÒ E GIACOMO DELL'AUREA E FEDELISSIMA CITTÀ DI CAPIZZI Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova 2025 Invitiamo quanti vorranno prendere parte al pellegrinaggio in località "Bidi" di fare dovuta iscrizione. Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Torelli di Mercogliano, grande emozione per i festeggiamenti in onore di San Nicola e Sant'Antonio; Lutto in città per la morte di un giovane papà: lascia due figli; Avanzano i lavori per il nuovo lungomare fronte Bari Vecchia: Un nuovo spazio per relax e tempo libero in città.