Sant’Antimo nella notte rissa tra sei ragazzi | quattro sono minorenni

Una notte di caos a Sant’Antimo: sei giovani, tra cui quattro minorenni, coinvolti in una violenta rissa scoppiata davanti a un locale in via Appia. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato il peggio, ma tutti sono stati denunciati per comportamenti irresponsabili e pericolo pubblico. Quanto successo evidenzia l’importanza di responsabilizzare i giovani e rafforzare le misure di sicurezza nelle zone di ritrovo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Quattro ragazzi minorenni e due maggiorenni saranno tutti denunciati dai carabinieri di Giugliano perché, secondo quanto accertato dagli investigatori, avrebbero parte ad una rissa scoppiata la scorsa notte in via Appia a Sant’Antimo, nei pressi di un locale. All’arrivo dei carabinieri i ragazzi si stavano colpendo a schiaffi e pugni. Grazie all’intervento di altri equipaggi, le persone coinvolte sono state bloccate e identificate. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sant’Antimo, nella notte rissa tra sei ragazzi: quattro sono minorenni

Spari nel ristorante "Il Sole di Notte" a Sant'Antimo, una persona è stata ferita. Il Prefetto di Napoli ha intensificato immediatamente i controlli nella zona. Il locale e il proprietario sono volti noti dei social ? Partecipa alla discussione

Raid armato ieri sera a Sant’Antimo nella nota pescheria “Il Sole di Notte”. Ferito a colpi d’arma da fuoco Luca Di Stefano, 36 anni, noto tiktoker e ristoratore. Ad agire due malviventi che sono entrati all’interno del locale. Il 36enne è stato ferito alla mano ed è ri Partecipa alla discussione

