Sant’Andrea Montini cambia cavallo

di Sonia Fardelli AREZZO Cambio di binomio obbligato a Porta Sant’Andrea. Conte Darco di Gazzara, il cavallo con cui lo scorso settembre Saverio Montini ha vinto Giostra, ha avuto un problema fisico che lo costringe ad un periodo di riposo forzato. Saverio Montini dovrà dunque ripiegare su Bianca, una cavalla che sta tuttavia preparando da tempo. "Purtroppo non possiamo fare altrimenti - dice il capitano Andrea Gavagni - il cavallo va tutelato e non vogliamo rischiare. Per fortuna pensiamo sempre a preparare anche altri soggetti da Giostra". Tommaso Marmorini si affiderà invece ancora a Toro Seduto, anche se porterà in Piazza anche una sua nuova cavalla Gonna be a dream. 🔗 Leggi su Lanazione.it